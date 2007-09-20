Кого украинцы выбрали бы Президентом в следующее воскресенье (соцопрос)

Если бы выборы Президента Украины проходили в будущее воскресенье, за премьер-министра, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали бы 30,9% опрошенных жителей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 1 по 10 сентября 2007 года, были обнародованы сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Согласно этим данным, за лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО проголосовали бы 19% респондентов, за нынешнего Президента Виктора ЮЩЕНКО - 15,6%, за лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО - 3,8%, за председателя Верховной Рады 4-го созыва Владимира ЛИТВИНА - 3,1%, за лидера ПСПУ Наталию ВИТРЕНКО - 1,9%, за лидера социалистов, председателя ВР 5-го созыва Александра МОРОЗА - 1,5%.

Кроме того, 41% опрошенных считают, что сегодня наибольшее влияние на ситуацию в Украине имеет премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ, 27,1% - Президент В.ЮЩЕНКО, 1,5% - председатель ВР 5-го созыва А.МОРОЗ.

Также, по данным соцопроса, 67,8% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 15,2% - в правильном направлении.

Опрос проведен в 129 населенных пунктах, опрошено 2004 респондента, погрешность выборки не превышает 2,3%.