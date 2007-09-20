ВР приняла к рассмотрению проект госбюджета 2008

Верховная Рада Украины V созыва приняла к рассмотрению проект государственного бюджета Украины на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 260 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Также принято решение о создании рабочей группы для подготовки к первому чтению проекта бюджета на 2008 год. Сопредседателями этой рабочей группы являются первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК и первый вице-премьер-министр Украины – министр финансов Николай АЗАРОВ.