Ющенко отменил решение Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие постановления Кабинета министров о возобновлении Института сухопутных войск в Одессе и обратился в Конституционный Суд для решения вопроса о его конституционности.

Текст соответствующего указа главы государства о приостановке постановления Кабмина от 5 сентября 2007 года № 1104 «Некоторые вопросы Одесского ордена Ленина института Сухопутных войск» размещен на сайте Президента.

Как отмечает Президент в своем представлении в КС, данное постановление правительства не отвечает задачам о реформировании и развитии Вооруженных Сил Украины, определенным Указом Президента Украины от 27 декабря 2005 года № 1862-25т, изданного согласно с статье 106 Конституции Украины и во исполнение Законов Украины «О принципах национальной безопасности Украины» и «Об организации оборонного планирования».

Это постановление, по словам главы государства, также не позволяет эффективно оптимизировать систему военного образования в соответствии с современными задачами, структурой и численностью ВСУ, требующих существования в Украине для подготовки военных специалистов для Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Львовского института Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Национального университета «Львовская политехника» и факультета военной подготовки Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».

Президент подчеркивает, что в отличие от Львовского института, который осуществляет подготовку военных специалистов для Сухопутных войск по всем специальностям, имеет для этого современную учебно-лабораторную и полевую базы, что дает возможность проводить учебные стрельбы штатным выстрелом из всех образцов артиллерийского и танкового вооружения, приобретать опыт совместных действиях во время проведения международных учений при участии военнослужащих из других государств, возобновленный постановлением Кабинета министров Украины Одесский институт Сухопутных войск, штат и учебно-материальная база которого значительно сокращена (в том числе чрезмерное вооружение, воинская техника и подразделения обеспечения), не может обеспечивать подготовку военных специалистов соответствующего уровня.

Следовательно, возобновление Одесского института, имеющаяся учебно-материальная база которого не позволяет обеспечить подготовку военных специалистов для выполнения современных задач Вооруженных Сил Украины, создает угрозу национальной безопасности Украины, убежден глава государства.

Учитывая приведенное, указанное решение Кабинета министров Украины не отвечает статье 17 Конституции Украины, согласно которой обеспечение защиты суверенитета и территориальной целостности Украины признается важнейшими функциями государства, пункту 7 статьи 116 Конституции Украины, которыми на Кабинет Министров Украины возложено осуществление мероприятий по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности Украины, части третьей статьи 113 Конституции Украины, согласно которой Кабинет министров Украины обязан руководствоваться в своей деятельности Конституцией Украины, а также, в частности, указами Президента Украины, принятыми в соответствии с Конституцией и законами Украины, говорится в представлении.

При приведенных обстоятельствах, постановление Кабинета министров Украины № 1104 не отвечает и части второй статьи 8 Конституции Украины, согласно которой нормативно-правовые акты должны приниматься на основе Конституции Украины и отвечать ей.

Учитывая изложенное, Президент просит КС рассмотреть вопрос о конституционности постановления Кабинета министров Украины от 5 сентября 2007 года № 1104 «Некоторые вопросы Одесского ордена Ленина институту Сухопутных войск».

Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению уполномочен заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.

Как сообщалось, в 2005 году Минобороны решило закрыть Одесский институт Сухопутных войск до 2007 года, и перевести его на базу Львовского военного института Национального университета "Львовская политехника".

Постановлением № 1104 Кабмина был возобновлен Одесский ордена Ленина институт Сухопутных войск. Министерству обороны Украины поручено осуществить мероприятия по возобновлению учебного процесса в этом институте, и предусмотрено, что курсанты Военного института Одесского национального политехнического университета продолжают учебу в возобновленном институте.