Добкин хочет отсудить гостайну у СБУ

Служба безопасности Украины готова предоставить суду материалы, которые подтверждают обоснованность, правомерность и необходимость решения о лишении городского председателя Харькова Михаила ДОБКИНА доступа к государственной тайне.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в связи с обращением Харьковского городского председателя в областное управление СБУ и иском в Харьковский окружной административный суд по поводу признания незаконной, по его мнению, приостановку действия допуска к государственной тайне СБУ заявляет, что безотлагательно примет участие в судебном разбирательстве указанного административного иска и предоставит согласно ст. 115, 124 Кодекса административного судопроизводства Украины материалы, которые подтверждают обоснованность, правомерность и необходимость принятого Службой безопасности решения.

СБУ сообщает, что такое решение принято со строгим соблюдением требований статьи 20 Закона Украины «О государственной тайне» и на основании результатов выявленных серьезных нарушений в этой сфере во время комплексной проверки.

Лишение Харьковского городского председателя разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, никоим образом не повлияет на эффективность функционирования органа местного самоуправления в обеспечении жизнедеятельности, организации охраны общественной безопасности, других функций, поскольку в соответствии с законодательством о местном самоуправлении его обязанности в полном объеме имеет право осуществлять один из его заместителей, который уполномочен на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила на пресс-конференции в Киеве, что Служба безопасности Украины лишила допуска к государственной тайне городского председателя Харькова М.ДОБКИНА. По ее словам, это связано с тем, что во время проведенной СБУ в Харьковском горсовете проверки организации охраны гостайны и обращения документов, которые содержат конфиденциальную информацию, были выявлены грубые нарушения со стороны председателя и секретаря горсовета.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, сейчас решается вопрос об отмене такого допуска для секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА.

М.ДОБКИН назвал политической акцией лишение его доступа к государственной тайне.