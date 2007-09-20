Киселев бьет тревогу и требует решения КС

Фракция Партии регионов требует, чтобы Конституционный Суд Украины рассмотрел и вынес решение относительно представления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно закона о выборах до 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента заместитель руководителя фракции ПР Василий КИСЕЛЕВ.

Он отметил, что не исключено, что КС может затянуть рассмотрение этого обращения Президента и «решение об антиконституционности этих положений закона будет вынесено после выборов».

По его словам, «это может стать поводом для отмены результатов выборов».

В.КИСЕЛЕВ отметил, что если решение КС будет после 30 сентября, то граждане будут обращаться в суды по поводу нарушений их прав.

“Учитывая предвзятость судей административных судов, которые назначались Президентом Украины, мы не исключаем возможности отмены результатов выборов на отдельных участках или округах, а то и по всей Украине в ситуации, если результаты выборов не будут устраивать оппозицию и Президента, который ее возглавляет», - сказал он.

В.КИСЕЛЕВ обратился от имени фракции в правоохранительные органы и прокуратуру с требованием рассмотреть информацию, которая, по его словам, поступает с мест, что членам избирательных комиссий, которые представляют «помаранчевые силы», дано указание не принимать участие в работе комиссий 30 сентября и не подписывать протоколы результатов голосования.

От имени фракции он попросил правоохранительные органы проверить эту информацию, «и провести соответствующую профилактическую работу».

Партия регионов также предлагает всем политическим силам, принимающим участие в выборах, подписать соглашение, чтобы не допустить дестабилизации работы избирательных комиссий.

Он отметил, что в случае, если какие-то политические силы откажутся подписать такое соглашение, это будет означать, «что они сознательно готовятся сорвать выборы как в отдельных округах, так и по всей Украине».