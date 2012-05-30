"Свобода" рассказала о драке с милицией в Броварском суде

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, на сегодняшнее заседание по делу Виталия Запорожца, который обвиняется в убийстве милиционера, в Броварском райсуде пришли активисты. Они заняли все места зала заседаний и даже сидели на полу. Остальная группа поддержки разместилась возле здания суда.

В начале заседания судья отклонила ходатайство о допросе свидетелей и отказала в удовлетворении ходатайства адвокатов о допуске СМИ на оглашение приговора. После этого был объявлен перерыв, во время которого представители СМИ зашли в зал суда.

Впоследствии обвиняемого В.Запорожца без вещей вывели в неизвестном направлении, а работники спецподразделений "Грифон" и "Беркут" стали выкручивать руки и избивать журналистов, несмотря на то, что работе суда никто не мешал. В “Свободе” отмечают, что среди пострадавших есть журналисты «5 канала», издания "Свідомо", газеты "ВО "Свобода".

“От милицейских побоев пострадали десятки человек, которых били в помещении суда и в коридорах”, - говорится в сообщении. По данным “Свободы”, среди задержанных – журналист газеты ВО "Свобода", пресс-секретарь Киевской "Свободы" Кирилл Бабенцов, «свободовец» Сергей Бондарь, Марьян Ощановский ("Братство святого Луки"), координатор Комитета освобождения политзаключенных Николай Коханивский, жестоко избита Онисия Гарай, несовершеннолетние Ольга Ключкей и Богдан Григоренко и еще несколько молодых людей.

Все задержанные находятся в райотделе милиции. Продолжается пикетирование Броварского горрайонного участка милиции (Бровары, ул.Кирова, 24) с требованием допустить к задержанным врачей, адвокатов и депутатов Броварского городского и Киевского областного советов. На месте событий находятся высопоставленные должностные лица МВД и СБУ и много работников спецподразделения "Беркут" в полном боевом снаряжении. “На глазах этих высоких должностных лиц милиция грубо нарушает Конституцию и не допускает к задержанным адвоката Сидора Кизина. Под райотделом продолжается пикет общественных активистов и жителей села Семиполки”, - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области заявили, что защитники подозреваемого в убийстве майора милиции в Семиполках сорвали судебный процесс.

В частности, по данным милиции, в зале Броварского суда Киевской области во время очередного заседания произошел скандал с грубым нарушением общественного порядка, в результате чего судьей было принято решение сделать перерыв.

Нарушители, которые совершали хулиганские действия, влезли на стол судьи и выкрикивали провокационные лозунги.

Работники спецподразделения «Беркут» были вынуждены принять соответствующие меры для того, чтобы конвоиры имели возможность доставить В.Запорожца в следственный изолятор. Нарушителей порядка доставили в Броварской горотдел. Всего за нарушение общественного порядка в Броварах задержаны 7 человек, из них 5 взрослые и 2 несовершеннолетних. 4 задержали в зале суда, а 3 – за блокирование транспорта.

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Справка УНИАН. 37-летний майор милиции, начальник Калитнянского поселкового отдела внутренних дел Николай Симоненко был убит выстрелом из охотничьего ружья ночью 4 сентября 2011 года возле кафе с. Семиполки местным жителем, которому милиционер сделал замечание по поводу его поведения. Позже сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего В.Запорожца по подозрению в убийстве.