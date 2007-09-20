Мороз обвиняет команду Президента в попытке сорвать выборы

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ обвиняет команду Президента в попытке сорвать проведение досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня во время пленарного заседания.

«Можно сказать, что сегодня готовятся не столько выборы, сколько их фальсификация и возможность непризнания выборов действительными», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады является «обезоруживанием провокаторов в возможности сослаться на 90 ст. Конституции относительно недееспособности парламента».

Председатель ВР заявил, что нынешний состав коалиции не допустит никаких провокаций. «Эти провокации не невинны, и досадно говорить, но Президент своими действиями несет большую угрозу для государственности, для структур власти», - сказал А.МОРОЗ.

А.МОРОЗ отметил, что сегодня в Интернете появляется план действий Президента и его Секретариата относительно возможности срыва выборов. По словам А.МОРОЗА, Секретариат Президента будет открещиваться от этого.

«Но содержание этого документа подтверждается на практике конкретными действиями высоких должностных лиц, и он свидетельствует о том, что этот план абсолютно конкретен, которым руководствуется сегодня Секретариат Президента, администрации на местах и сам Президент», - сказал А.МОРОЗ. Он отметил, что это тревожные тенденции, поскольку они ведут к разрушению основ государственности.

«Нужно дать отпор провокаторам», - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР V созыва проводит внеочередное пленарное заседание. В зале присутсвует 260 народных депутатов парламента V созыва.