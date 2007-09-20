Ющенко поехал туда, где есть все

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с двухдневным рабочим визитом в Греческую Республику.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в рамках визита глава Украинского государства встретится с Президентом Греческой Республики Карлосом ПАПУАЛИСОМ. Во время встречи планируется обсудить развитие политической ситуации в Украине и Греции, текущее состояние двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по актуальным международным вопросам.

Президент также посетит Святую Гору Афон и проведет встречу с духовенством православной Святыни.