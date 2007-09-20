Тимошенко призывает Януковича не смешить людей

Блок Юлии Тимошенко призывает Партию регионов «не смешить людей», а честно пойти на выборы и достойно их проиграть.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении БЮТ по поводу заявления Партии регионов о готовности пересмотреть свое участие в досрочных выборах в случае, если не будут прекращены провокации со стороны ее оппонентов.

Как отметили в БЮТ, они расценивают эту „грозное” заявление Партии регионов “как безумный страх клана ЯНУКОВИЧА перед неминуемой катастрофой”.

“Реальной причиной подобных заявлений Партии регионов стал проведенный их штабом последний социологический опрос, результаты которого не оставляют этому клану никаких шансов остаться у власти”, - подчеркивается в сообщении БЮТ.

По словам авторов сообщения, “густая патетика об „улучшении вашей жизни уже сегодня”, смешные и неуклюжие ролики о „снижении цен”, привлечение крупного рогатого скота к акциям протеста, превращение Кабинета Министров в ПР-центр, опустошение госрезерва, привезенные из Америки суфлеры для ЯНУКОВИЧА, вертолетные рейды премьер-министра по Украине - все это не дало никакого эффекта”. “Партия регионов идет ко дну и прекрасно это понимает”, - отмечают в БЮТ.

Особенно смешно, по словам БЮТовцев, выглядят „опасения” Партии регионов фальсификации результатов голосования. “Как говорят, кто бы говорил. Ведь сама эта партии, как шутят люди, на фальсификациях сидит и фальсификациями погоняет. С 2004 года они не придумали ни одной новой технологии, кроме тупой подтасовки результатов выборов”, - говорится в сообщении.

“Тотальное голосование на дому, внесение в списки избирателей 150-летних людей, умерших и нерожденных именно в тех регионах, где ситуация полностью контролируется Партией регионов, - все из арсенала этой политической силы. Они в действительности боятся не фальсификаций, а ликвидации оснований для их создания”, - утверждают в БЮТ.

В связи с этим Блок Юлии Тимошенко призывает Партию регионов «не смешить людей и мировую общественность, не выступать с истерическими заявлениями, честно пойти на выборы, достойно их проиграть и достойно работать в оппозиции”.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Партия регионов заявила, что не будет принимать участия «в авантюре под названием «Выборы-2007», если против нее будут продолжаться провокации.

«Партия регионов предупреждает: если циничные провокации наших оппонентов, усиленными темпами готовящихся к масштабным фальсификациям народного волеизъявления, будут продолжаться, Партия регионов готова пересмотреть вопрос своего участия в досрочных парламентских выборах.

Мы не будем принимать участия в авантюре под названием «Выборы–2007», в которых результаты могут быть определены представителями Банковой, а затем - «подтверждены» в подконтрольных им же судах», - говорится в заявлении.