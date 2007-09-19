КПУ: Блок Литвина по 100 грн. покупает голоса избирателей

Член Компартии Украины, председатель Постоянной комиссии крымского парламента по рекреационному, санаторно-курортному комплексу и туризму Вячеслав ЗАХАРОВ утверждает, что активисты Блока Литвина скупают в Крыму голоса местных избирателей. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЗАХАРОВА, инициативные группы Блока Литвина предлагают жителям Крыма за 100 гривен продать свой голос. «Они платят людям 100 гривен взамен на паспортные данные и подпись на бланке. И так во всех регионах. Им доведено задание – обеспечить три процента голосов своей партии. А это, если посчитать, всего 25 голосов с каждого избирательного участка».

При этом В.ЗАХАРОВ подчеркнул, что если подобная система будет воплощена в жизнь, то результаты досрочных выборов в Верховную Раду Украины можно будет считать недействительными.

В комментарии УНИАН крымский лидер Народной партии (которая входит в Блок Литвина) Анатолий КОРНЕЙЧУК назвал «бредом сумасшедшего» заявления В.ЗАХАРОВА. По словам А.КОРНЕЙЧУКА, депутат-коммунист должен предоставить какие-либо доказательства озвученных им обвинений в адрес Блока Литвина. «Он должен приложить какие-то данные, - отметил лидер Народной партии в Крыму. – А так – это бред сумасшедшего. Почему я должен его комментировать?!».

Между тем, ряд крымских СМИ сегодня сообщают, что в Севастополе неизвестные лица ходят по квартирам горожан и предлагают на досрочных выборах за 50 гривен продать свой голос в пользу Блока Литвина.