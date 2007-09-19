Луценко: новый парламент 5 лет не продержится, и это хорошо

Лидер блока "Наша Украина – Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО считает, что новоизбранный парламент вряд ли проработает все пять лет. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он заметил, что эта точка зрения не является официальной и не выражает позицию всего блока. “Я думаю, что процесс перезагрузки власти в Украине, который происходит в украинском парламенте, будет длиться и дальше. Первым заданием нового парламента будет содействие принятию новой Конституции. После изменения полномочий местного самоуправления должны состояться досрочные выборы в органы местного самоуправления”, - объяснил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, окончательно “цикл перезагрузки власти” завершится, где-то, в 2010 году, после того, как состоятся очередные выборы Президента Украины. “Мне кажется, что где-то в это время должны быть и досрочные выборы в парламент”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он заверил, что частые изменения в парламенте выгодны жителям Украины, поскольку они смогут чаще сверять соответствие слов и действий политиков.