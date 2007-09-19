Грач: Ющенко ставит Крым в один ряд с рядовой областью

Лидер коммунистов Крыма, экс-спикер крымского парламента Леонид ГРАЧ считает, что, сняв государственную охрану с высшего руководства Автономной Республики Крым, Президент Виктор ЮЩЕНКО проявил «бестактность» по отношению к Крыму как к автономному образованию в составе Украины. Об этом Л.ГРАЧ заявил сегодня журналистам в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, по лидера коммунистов Крыма, снятие госохраны не следует расценивать, как личное отношение В.ЮЩЕНКО к крымскому спикеру Анатолию ГРИЦЕНКО и главе Совмина АРК Виктору ПЛАКИДЕ. «Дело не в персоналиях... Вопрос в другом: в данном случае ЮЩЕНКО проявил грубейшую бестактность к Автономной Республике Крым», - считает Л.ГРАЧ. «А если рассматривать, что это, дескать, отношение к ПЛАКИДЕ или ГРИЦЕНКО, то это, на мой взгляд, примитивный оценочный подход», - отметил он.

«Таким действиям В.ЮЩЕНКО уничижает достоинство автономного образования, он пытается подчеркнуть, что это автономное образование – ничто, и ставит его в один ряд с рядовой областью, - подчеркнул экс-спикер крымского парламента. – И, по сути, за этим идет вызов - его ( В.ЮЩЕНКО – УНИАН) негативного отношения к самому автономному образованию».

Между тем, первый вице-спикер парламента автономии Сергей ЦЕКОВ назвал решение о лишении охраны высших должностных лиц АРК, принятое в предвыборный период, «политическим капризом Президента». «Я думаю, что это решение было принято после того, как руководители автономии, которые являются членами Партии регионов, вместе с лидером партии Виктором ЯНУКОВИЧЕМ участвовали в его предвыборной поездке в Керчь», - цитирует слова С.ЦЕКОВА пресс-центр ВР АРК.

По мнению С.ЦЕКОВА, такие решения не должны приниматься под влиянием эмоций. «Сейчас в Крыму достаточно острая предвыборная ситуация, в которой возможны любые провокации, в том числе и в отношении высших должностных лиц республики, и в такой момент принятие подобного документа просто неразумно. Хотелось бы, чтобы такие важные решения принимались с учетом всех факторов, а не под действием эмоциональных порывов, которые в конечном итоге усиливают антипрезидентские настроения в Крыму», - заявил крымский вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, в августе Постоянный Представитель Президента Украины в АРК Владимир ХОМЕНКО отказался от госохраны и обратился к главе государства Виктору ЮЩЕНКО с предложением о снятии государственной охраны с высокопоставленных должностных лиц автономии. По словам постпреда, ситуация в Крыму спокойная, и бюджетные средства лучше тратить на социальные программы, а не на охрану должностных лиц.

Официальный сайт Постоянного представительства Президента Украины в АРК сегодня сообщил, что Президент страны лишил высшее руководство Автономной Республики Крым – председателя ВР и премьера, а также постреда - государственной охраны.