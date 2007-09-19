Черномырдин: к власти может прийти сегодняшняя оппозиция

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН заверяет, что российское правительство будет сотрудничать с любой новой украинской властью, независимо от того, какие политические силы ее сформируют.

Об этом он заявил в интервью журналу «Профиль», размещенном на официальном сайте МИД России.

«Я могу сказать откровенно: для нас это не такой уж сложный вопрос, мы со всеми будем работать, с любым раскладом», - сказал он.

При этом В.ЧЕРНОМЫРДИН высказал сомнение, что конфигурация политических сил серьезно изменится. «Люди будут те же самые. Другое дело, что парламентское большинство может измениться – к власти может прийти сегодняшняя оппозиция, если она сумеет этого добиться. Мы будет работать и с ними, мы и раньше работали с одними и сейчас – с другими», - отметил Посол.

В.ЧЕРНОМЫРДИН выразил убеждение, что по итогам досрочных парламентских выборов в ВР пройдут те же политические силы, которые и до выборов были представлены в ней. При этом, по его словам, особенного избирательного разгара не видно.

Он также отметил, что главным при создании коалиции должны быть интересы государства. «Если исходить из этого, многое становится понятным – цели и реальные задачи, которые могут быть сформулированы. А если исходить из принципа «ты мне нравишься, а ты – нет»… Это, знаете, аморально просто. Да еще в таком государстве как Украина!», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.