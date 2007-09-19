ЦИК отложил Цушко до лучших времен

Сегодня Центральная избирательная комиссия Украины отложила до вступления в силу постановления Окружного административного суда г. Киева рассмотрение жалобы блока “Наша Украина – Народная самооборона” об объявлении предупреждения кандидату в народные депутаты от СПУ, министру внутренних дел Украины Василию ЦУШКО в связи с использование им служебных полномочий во время предвыборной агитации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня приняли члены ЦИК, учитывая тот факт, что вчера суд своим решением обязал В.ЦУШКО в дальнейшем воздерживаться от использования символики и информации о деятельности МВД во время проведения политической агитации, а решение суда должно вступить в силу 20 сентября, если сторона-ответчик не обжалует его.

Впрочем, как отметила докладчик по жалобе НУ-НС Татьяна ЛУКАШ, «сегодня от Василия ЦУШКО в Центральную избирательную комиссию поступило объяснение, в котором он заявляет о том, что упомянутое постановление суда будет им обжаловано». В связи с этим рассмотрение жалобы было отложено.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Окружной административный суд Киева признал, что министр внутренних дел, кандидат в народные депутаты от СПУ В.ЦУШКО в видеоролике этой политической силы осуществлял предвыборную агитацию, используя свои служебные полномочия.