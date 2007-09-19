Кириленко просчитывает планы регионалов

Председатель политического совета блока "Наша Украина - Народная самооборона" Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что "в среде Партии регионов обсуждается будущее обжалование результатов выборов и возможное неучастие их депутатов в заседаниях новоизбранной Верховной Рады". Об этом В.КИРИЛЕНКО заявил на пресс-конференции в Виннице.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, то, что сейчас Партия регионов заявляет о возможных провокациях в отношении нее, является убедительным доказательством ее опасения победы демократических сил. "Для тех, кто не соглашается с результатами выборов, есть судебная система, где это можно обжаловать, однако следует не забывать и о политической ответственности, поскольку после выборов правительство должно пойти в отставку, и не может быть легитимным в действующем составе", - отметил председатель политсовета НУ-НС.

В.КИРИЛЕНКО добавил, что все политические силы, которые пройдут в состав нового парламента, должны принимать участие в его заседаниях, независимо от полученных результатов на выборах. "Если премьер и его окружение думают, что они смогут, не принимая участия в заседаниях новой Верховной Рады, руководить правительством дальше сколько угодно, то они ошибаются, поскольку легитимность такого правительства не признает ни одна из цивилизованных стран", - считает он.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что согласно Конституции на протяжении года после внеочередных выборов проведение следующих внеочередных выборов запрещено.