Луганск переплюнул Харьков: там нашелся избиратель, которому 122 года

По количеству долгожителей Луганск может претендовать на книгу рекордов Гиннеса - согласно избирательным спискам здесь проживают 435 избирателей в возрасте старше 100 лет. Об этом во время пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Независимом общественном пресс-центре Луганского пресс-клуба заявил заместитель руководителя регионального избирательного штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав СЕРПОКРЫЛОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, среди 435 долгожителей-избирателей есть рекордсмены, которым исполнилось по 114 и 122 года. Кроме того, отметил он, “пятьдесят семь 108-летних избирателей удивительным образом родились в один день – 31 декабря 1899 года и проживают в избирательных округах №102 и №103».

По словам В.СЕРПОКРЫЛОВА, эти факты были обнаружены региональным штабом блока НУ-НС в ходе реализации проекта «Фантом – проверки избирательных списков».

Кроме “избирательных долгожителей”, сообщил В.СЕРПОКРЫЛОВ, выявлено также свыше 65 тыс. “двойников”. В региональном штабе НУ-НС считают, что это не случайность, а специальная подготовка к фальсификации выборов.

Согласно информации уполномоченного НУ-НС в ИО №103 Ольги МИХАЙЛЮК, в избирательных округах №102 и №103 полностью исчезла информация по 40 избирательным участкам. Кроме того, по области наблюдается тенденция к увеличению количества участков - на сегодня количество специальных участков увеличено на 4, а обычных - на 5, отметила она.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября пресс-служба одного из лидеров БЮТ Николая ТОМЕНКО проинформировала, что представители БЮТ в городе Мариуполе обнаружили, что вариант списка избирателей, который направляется на утверждение в Центральную избирательную комиссию, содержит большое количество людей с почти одинаковыми фамилиями, именами, отчествами, адресами и даже датами рождения. По мнению экспертов в сфере избирательного права, если проанализировать тот вариант документа, который может быть направлен в ЦИК, то речь идет, по меньшей мере, о 19 тысячах „псевдолиц”.

Кроме того, как сообщила сегодня, 19 сентября, пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО, в соответствии с сообщениями, полученными от граждан по телефону доверия, СБУ установила, что в Харькове в списки избирателей включены свыше 2 тыс. лиц в возрасте старше 107 лет.