Януковичу подарили булаву и трубку, а взамен попросили газа

Жители поселка Петрово Кировоградской области (по легендам, основанного запорожскими казаками) подарили лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ казацкую булаву и казацкую трубку.

Как сообщается на персональном сайте В.ЯНУКОВИЧА, в Петрово на встречу с лидером Партии регионов собралось более 4 тысяч жителей этого районного центра.

Один из жителей поселка в образе Казака Петра из войска Запорожского из куреня Пашкова (основателя Петрово) зачитал указ от имени жителей Петровщины, в котором В.ЯНУКОВИЧ был назван “першим лідером в Україні, який дбає про державу не словом, а ділом”. “Він реформи в усіх сферах впроваджує сміло, щоб підвищити зарплати, пенсії і пільги, економіку наладить працювати стабільно. Тож прийміть від нас цю люльку й булаву козацьку, щоб порядок в Україні наводили хвацько. Ну а ми Вам, відповідно, коли буде це потрібно - ми за вас завжди горою особисто покараємо воріженьків булавою”, - шла речь в указе от имени жителей Петрово.

Жители Петрово также обратились к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой от казацкого собрания посодействовать в газификации района: “Просимо допомоги у Партії регіонів, щоб добробут і стабільність йшов у наші хати. За це вам вдячні будуть люди і крізь віки, і крізь роки. Вас ніколи не забудуть петрівські славні козаки”, - отмечалось в обращении.