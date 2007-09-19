Тимошенко дает 99%, что в Верховную Раду попадут только три политсилы

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО на 99% убеждена в том, что в следующую Верховную Раду попадут три политических силы – Блок «Наша Украина - народная самооборона», Партия регионов и БЮТ. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что избиратели должны понять, что у них небольшой выбор. Лидер БЮТ призвала граждан избирать «не столько по эмоциям, не столько по привычке, а разобраться, что собой представляют отмеченные политические силы».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в избирательном списке ее блока максимальное представительство Днепропетровской области - 15 человек. В то же время, заметила лидер БЮТ, в списке Партии регионов только один представитель Днепропетровской области, “во второй сотне списка”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что пока Днепропетровская область с ее колоссальным экономическим и кадровым потенциалом «находится на обочине». По ее словам, представители Днепропетровской области практически не имеют возможности какого-либо влияния на государственном уровне в Украине. Лидер БЮТ заметила, что «последним кадром, который осуществлял государственную власть в регионе и является выходцем из Днепропетровской области, была экс-губернатор области Надежда ДЕЕВА”. По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, “Н.ДЕЕВА хорошо работала в своей должности”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ее политическая сила «стремится возобновить славу Днепропетровской области, начиная с «Южмаша», как кузницы кадров, чем регион отличался в течение десятилетий на территории бывшего СССР».