Ющенко настаивает на обнародовании результата экспертизы в деле об отравлении
Лекарства искали 30 дней
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на обнародовании результатов экспертизы по делу о его отравлении.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Президент рассказал, что обратился с письмом в экспертные центры, проводившие исследование по делу о его отравлении, с предложением опубликовать соответствующие материалы.
В.ЮЩЕНКО отметил, что это нужно для того, чтобы люди знали, как действовать в подобных случаях.
Он отметил, что из-за отсутствия соответствующей информации его врачам пришлось потратить почти 30 дней на поиск необходимых лекарств, а при наличии информации о действии диоксина можно было бы провести лечение намного эффективнее.
В.ЮЩЕНКО надеется, что результаты исследования будут опубликованы в авторитетных международных журналах.
Как известно, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.