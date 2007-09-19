Ющенко настаивает на обнародовании результата экспертизы в деле об отравлении

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на обнародовании результатов экспертизы по делу о его отравлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент рассказал, что обратился с письмом в экспертные центры, проводившие исследование по делу о его отравлении, с предложением опубликовать соответствующие материалы.

В.ЮЩЕНКО отметил, что это нужно для того, чтобы люди знали, как действовать в подобных случаях.

Он отметил, что из-за отсутствия соответствующей информации его врачам пришлось потратить почти 30 дней на поиск необходимых лекарств, а при наличии информации о действии диоксина можно было бы провести лечение намного эффективнее.

В.ЮЩЕНКО надеется, что результаты исследования будут опубликованы в авторитетных международных журналах.

Как известно, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.