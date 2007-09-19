Тимошенко грозит Морозу Уголовным кодексом

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Александру МОРОЗУ, как организатору незаконного заседания Верховной Рады, запланированного на 20 сентября, придется нести уголовную ответственность.

Об этом лидер БЮТ заявила сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

По ее словам, нельзя прощать на будущее такие нарушения законодательства, которых допускает сейчас А.МОРОЗ.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что анонсированная на завтра сессия ВР «является неотъемлемой частью рекламной кампании социалистов, коммунистов и Партии регионов, на которую незаконно тратятся деньги». «На любую рекламную кампанию во время выборов деньги можно тратить из специального фонда. А если организуют собрание, незаконно выделяют средства на трансляцию и на работу ВР, то А.МОРОЗУ придется отвечать за эти действия по Уголовному кодексу», - отметила лидер БЮТ.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что не суть важно, будет ли партия А.МОРОЗА в следующем парламенте, или нет. Она напомнила, что “коалиция дружно проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности”. «Я думаю, что партия МОРОЗА тоже будет за это голосовать. Следовательно, за проведение незаконного заседания ВР кто-то будет отвечать абсолютно точно», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября пресс-служба ВР информировала, что 20 сентября в 10.00 состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором будет представлен проект бюджета на 2008 год.