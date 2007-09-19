Ющенко уверен, что закон дойдет и до Цушко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО будет нести ответственность за привлечение вооруженных подразделений милиции к захвату Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы по парламенту не стреляли, хотя войска уже были, напряжение было – министр внутренних дел с перепугу ввел военное подразделение в прокуратуру, а затем полтора или два месяца боялся в стране показаться», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Все оценки получат. Убежден, что закон дойдет и до ЦУШКО, но это никогда не будет выглядеть как преследование – этот человек будет отвечать перед законом», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, в связи с захватом 24 мая дома Генеральной прокуратуры было возбуждено несколько уголовных дел, в частности по фактам превышения власти и служебных полномочий министром внутренних дел В.ЦУШКО и сотрудниками МВД, а также препятствования сотрудникам оперативно-следственной группы СБУ в исполнении служебных обязанностей. Постановления о возбуждении этих уголовных дел были впоследствии отменены решениям Печерского райсуда Киева на основании того, что при их вынесении не была проведена соответствующая доследственная проверка.

31 августа Президент призвал правоохранительные органы возобновить расследование уголовного дела, возбужденного в отношении В.ЦУШКО.