Янукович заявляет о подготовке срыва выборов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обвиняет своих оппонентов по избирательной кампании в подготовке срыва выборов 30 сентября.

Как сообщается на персональном сайте В.ЯНУКОВИЧА. об этом лидер Партии регионов заявил сегодня на митинге своих сторонников в г.Желтые Воды Днепропетровской области.

«Мы стали в последние дни получать информацию о том, что будут готовиться провокации на выборах. «Оранжевые» будут пытаться сорвать выборы, так как социологи показывают, что они проигрывают», – В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в последние два дня в Партию регионов поступает информация от членов окружных избирательных комиссий в Крыму, Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Он уточнил, что политические оппоненты Партии регионов «проводят инструктажи своих представителей в избирательных комиссиях с тем, чтобы во время подведения итогов голосования члены избирательных комиссий от оппонентов не подписывали протоколы голосования по округам, что повлечет за собой срыв выборов».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что информация поступает не из одного, а из нескольких регионов. «Речь идет о подготовке специальной массовой акции, которая заблокирует работу избирательных комиссий в тех регионах, где Партия регионов имеет подавляющее преимущество», - отметил он.

Лидер Партии регионов также сообщил, что его политическая сила намерена обратиться по данным фактам в правоохранительные органы и в Генеральную прокуратуру Украины. «Этот вопрос также в ближайшее время будет рассматриваться на политсовете Партии регионов, политсовет обратится с открытым письмом к Президенту», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также предположил, что «если во время выборов «оранжевая команда» действительно пойдет на такие шаги, значит, они заранее спланировали срыв выборов». «Мы сегодня предлагаем всем политическим силам подписать документ, чтобы не допустить нарушения Конституции, закона. А если кто-то не подпишет такой документ, то это означает, что они собираются идти на нарушения», – уверен В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, если это не массовая акция, а действия отдельных радикальных лиц в отдельных регионах, то с этим нужно разобраться как можно быстрее.