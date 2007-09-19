Литвин прогнозирует выборы на завтрак, обед и ужин

Лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН не исключает возможности проведения новых выборов в парламент одновременно с очередными выборами Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Литвина, такое мнение он выразил во время пребывания в Херсонской области, комментируя прогноз лидера блока "Наша Украина – Народная самооборона" Юрия ЛУЦЕНКО о еще одних внеочередных выборах в Верховную Раду.

Кроме того, В.ЛИТВИН допускает, что после внеочередных выборов-2007 начнется волна досрочных выборов на местном уровне.

«Я против того, чтобы страну непрерывно колотило, но, судя по настроениям, преобладающим сегодня в политической среде, можно прогнозировать, что сразу после завершения парламентских выборов начнется избирательная кампания в органы местного самоуправления», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, в серии внеочередных местных выборов будет заинтересована и политическая сила, которая получит самый лучший результат на нынешних выборах в Верховную Раду, чтобы закрепить свой успех. “Также внеочередные выборы в местные советы будут своеобразной подготовкой к следующим президентским”, - добавил В.Литвин.