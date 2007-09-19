Ющенко: если новая коалиция будет бесхребетной...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что после проведения досрочных парламентских выборов внесет в Верховную Раду законопроект о снятии моратория на продажу земли. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если после проведения выборов новая коалиция будет такой же бесхребетной, как эта, и не будет иметь воли на инициативы по этим вопросам, то Президент Украины внесет инициативные законопроекты о снятии моратория и закон о формировании рынка земли», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства выразил надежду, что в рамках закона о рынке земли украинские специалисты по аграрным вопросам и руководители исполнительной власти, которые имеют отношение к рынку земли, выскажут конкретные предложения и принципы организации рынка земли. При этом Президент отметил, что структура рынка земли должна быть четко выписана.

В то же время В.ЮЩЕНКО добавил, что есть много вопросов, которые могут скомпрометировать идею создания земли, и социальное мнение по этому поводу не сформировано.

Как сообщал УНИАН, 31 июля заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что Президент В.ЮЩЕНКО не будет поддерживать пролонгацию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В Секретариате считают, что нужно до начала работы новой Верховной Рады наработать два законопроекта - о государственном земельном кадастре и рынке земли, которые позволят разблокировать вопрос прав собственности на землю.

На данное время в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.

Закон «О государственном земельном кадастре» был принят Верховной Радой 20 марта 2007 года. 13 апреля 2007 года Президент Украины наложил на него вето.

Закон «О рынке земель» был принят в первом чтении 17 июня 2004 года.