Тимошенко снялась в кино

Сегодня в Киеве состоялась презентация документального фильма «Мать и мачеха», где в роли автора и ведущей выступила Юлия Тимошенко. В фильме лидер БЮТ путешествует по Неаполю и общается с украинцами, которые работают там нелегально.

Фильм «Мать и мачеха» - это документальное исследование о жизни украинских работников за рубежом, отмечает пресс-служба БЮТ.

Подавляющее большинство украинских заробитчан в Италии - а это женщины от 30 до 50 лет - находятся там преимущественно потому, что в этой стране пользуется спросом женский труд: уход за людьми преклонных лет и детьми, а также домашняя работа. Но при этом собственные семьи этих женщин в 80% случаев распадаются.

Юлия Тимошенко после презентации фильма сообщила, что в Италии легально и нелегально работают от 3 до 4 миллионов украинцев. Она была поражена уровнем образования украинских эмигрантов в Италии.

Лидер БЮТ отметила, что нужно остановить отток интеллекта и молодежи из Украины.

Юлия Тимошенко отметила, что минимальная зарплата в Италии на «черных» работах составляет приблизительно 5000 гривен, прибавив при этом, что «рост зарплаты и создание рабочих мест в Украине – это вопрос национальной безопасности».

Юлия Тимошенко пообещала, что после прихода БЮТ к власти будут созданы благоприятные условия для возвращения украинских эмигрантов домой и предложила создать центры адаптации, где будут помогать эмигрантам, которые вернулись в Украину.

«Я было страшно поражена, когда мне рассказали, что умерших украинских эмигрантов невозможно вывезти из Италии, потому что украинская власть не помогает в этом», - сказала она.

«Тем людям, которые были лишены жизни на чужбине, я хочу, чтобы Украина стала матерью и уже никогда больше не становилась мачехой для своих детей», - подытожила Юлия Тимошенко.