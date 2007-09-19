Тимошенко говорит, что Гриценко запретил военным с ней встречаться

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подписала в Чернигове обязательства перед военнослужащими в отсутствие представителей Вооруженных Сил, которые не появились на встречу. Об этом она сообщила вчера вечером в прямом эфире Черниговской ОГТРК.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Ю.ТИМОШЕНКО, министр обороны запретил военным встречаться с ней. Как констатировала лидер БЮТ, обязательство пришлось подписывать только перед представителями СМИ.

«Мне жаль, что политические силы, которые имеют админресурс, так ведут себя. Мне больно от этого», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала лично позвонить министру обороны Анатолию ГРИЦЕНКО и узнать, почему так произошло, почему так относятся к партнерам.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, избирательная кампания должна запомниться людям не только рекламными видеороликами и обещаниями, поэтому БЮТ как политическая сила берет обязательство перед разными социальными слоями украинского общества.

В обязательстве перед военнослужащими, отметила лидер БЮТ, выписаны шаги по дальнейшей перестройке Вооруженных сил Украины: в частности, речь идет о создании профессиональной армии с января 2009 года, отмене призыва в ряды Вооруженных Сил с 1 января 2008 года, улучшении материальных и жилищных условий военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, Блок Юлии Тимошенко планирует отменить с января 2008 года призыв на срочную военную службу, а до 2009 года перевести армию на профессиональную основу.

5 августа министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО на пресс-конференции в УНИАН выразил надежду, что будет найдена общая с БЮТ позиция относительно перехода на контрактную армию.

“Я, со своей стороны, сделаю все, чтобы это не было проблемой .... Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО – УНИАН), когда была главой правительства, обязалась и выполняла программу Президента “10 шагов навстречу людям”. Так же она в письменном виде обязалась совместно с блоком НУ-НС выполнять положение этой программы”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что программа “10 шагов навстречу людям” предусматривает, что переход на контрактную армию состоится в конце 2010 года.

Кроме того, находясь 17 сентября на Ривненском общевойсковом полигоне, министр отметил, что какие-либо инициативы политических сил в отношении реформирования армии и оборонной политики должны согласовываться с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.