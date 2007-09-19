Регионалов подвела дотошность судьи КС?

Заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК считает, что представление 54 народных депутатов в КС о конституционности некоторых норм закона о выборах не содержит правового обоснования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам в перерыве заседания КС, который сегодня начал рассмотрение вышеупомянутого представления.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, депутатское представление не содержит достаточного правового обоснования неконституционности тех положений, которые подлежат обжалованию. Она считает, что об этом свидетельствует то, с какой подробностью судья-докладчик по делу пытался выяснить у представителя народных депутатов в КС отдельно каждый пункт представления.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что как представитель Президента будет пытаться как можно лучше обосновать свою позицию по этому вопросу.

М.СТАВНИЙЧУК также выразила убеждение, что обращение в КС о неконституционности тех или иных положений закона о выборах народных депутатов не может быть основанием для признания недействительными результатов выборов. По ее словам, представление 54 депутатов, скорее всего, можно расценивать как попытку ответа на конституционное представление Президента Украины, которое касается других положений этого же закона.

В свою очередь, представитель народных депутатов, член Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что еще несколько месяцев назад страна находилась на грани гражданского конфликта. По его словам, выходом из той трудной, сложной ситуации была договоренность о проведении внеочередных выборов, а механизмом их проведения стали изменения к закону о выборах народных депутатов.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что эти изменения в одинаковой степени ограничили возможности для фальсификаций результатов голосования как в западном, так и в восточном регионах Украины. Он напомнил, что изменениями к закону предусмотрена отмена использования открепительных талонов и вместе с тем была частично усложнена процедура голосования для тех граждан, которые временно выехали за границу. Однако, по словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, Президент своим конституционным представлением, которое вчера начал рассматривать КС, фактически нарушил достигнутые ранее договоренности, поскольку таким образом он пытается улучшить возможности для голосования и защитить интересы граждан лишь одной части Украины. Поэтому, отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО, своим обращением парламентарии пытаются восстановить утраченный баланс и защитить интересы жителей другой части Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Конституционный Суд Украины начал рассмотрение представления Президента Украины о конституционности положения избирательного законодательства, в соответствии с которым из списков избирателей исключаются граждане, выехавшие за границу.

Сегодня, 19 сентября, Конституционный Суд начал рассмотрение дела по представлению 54 народных депутатов о неконституционности некоторых положений закона о выборах народных депутатов.

Авторы конституционного представления считают неконституционными те положения закона, которыми устанавливаются сроки реализации гражданином права на подачу жалобы о допущенных при составлении списка избирателей неточностях.

Депутаты также считают не соответствующей Конституции норму закона, по которой при проведении внеочередных выборов депутатов открепительные удостоверения не изготовляются и не используются.