Ющенко готовит неприятный сюрприз для Черновецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает внести изменения в законодательство, которые предусматривают предоставление разрешения местным советам досрочно прекращать полномочия городских председателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании с руководителями местных государственных администраций разных уровней.

В частности, В.ЮЩЕНКО выходит с инициативой разрешить местным советам принимать решение о досрочном прекращении полномочий мэров, но если на повторных выборах этот мэр опять побеждает, соответствующий совет должен быть распущен.