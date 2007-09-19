Ющенко готовит неприятный сюрприз для Черновецкого
13:25, 19 сентября 2007Политика
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И не только для него
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает внести изменения в законодательство, которые предусматривают предоставление разрешения местным советам досрочно прекращать полномочия городских председателей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании с руководителями местных государственных администраций разных уровней.
В частности, В.ЮЩЕНКО выходит с инициативой разрешить местным советам принимать решение о досрочном прекращении полномочий мэров, но если на повторных выборах этот мэр опять побеждает, соответствующий совет должен быть распущен.
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