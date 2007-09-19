Регионалы готовы говорить с НУ-НС о ночной драке

Киевская городская организация Партии регионов ожидает проведения сегодня на протяжении дня переговоров на уровне руководителей штабов с блоком «Наша Украина – Народная самооборона» по поводу инцидента, произошедшего сегодня ночью на Майдане Незалежности в Киеве.

Как идет речь в сообщении пресс-службы Киевской городской организации Партии регионов, переданном агентству УНИАН, прошлой ночью представители НУ-НС «пытались установить сцену с обеих сторон Майдана, при этом имея на руках только заявку на проведение своей акции, тогда как для установления сцены необходимо иметь специальный ордер, которого у представителей НУ-НС не было. Но это не помешало членам НУ-НС, в частности, Игорю ЖДАНОВУ, Кириллу КУЛИКОВУ, Валерию БОРИСОВУ настаивать на установлении сцены на Майдане».

Представители Партии регионов, говорится в сообщении, «стремясь не допустить незаконных действий со стороны оппонентов, пытались помешать им это сделать, что привело к толчее».

Как сообщал УНИАН, по словам представителя блока “Наша Украина – Народная самооборона” И.ЖДАНОВА, в соответствии с поданными НУ-НС заявками в КГГА на проведение предвыборных встреч с гражданами на Майдане Незалежности начался монтаж сцены. После того, как была установлена первая конструкция, сюда прибыли активисты Партии регионов и начали устанавливать прямо посреди конструкций свои палатки, сообщил И.ЖДАНОВ, отметив, что “пострадавших, конечно, не было”.

“Была определенная толчея. Но мы провели переговоры и договорились о "нулевом варианте": мы убираем сцену, соответственно убираются палатки Партии регионов, и завтра при участии Блока Юлии Тимошенко проводятся переговоры относительно использования Майдана в пределах предвыборной агитации”, - добавил представитель блока НУ-НС.

И.ЖДАНОВ выразил надежду, что такой инцидент вряд ли повторится, поскольку 19 сентября состоятся определенные переговоры - кто, когда, где будет ставить сцены, когда проводить акции и тому подобное.