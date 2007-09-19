Ющенко думает, что Мороз хочет стать матрешкой

Предложенная председателем Верховной Рады Украины 5-го созыва Александром МОРОЗОМ система реформирования местной исполнительной власти приведет к узурпации власти. Об этом заявил сегодня на совещании с председателями местных государственных администраций Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, он сообщил, что 26 июня в уже неполномочной ВР был зарегистрирован законопроект №3725, которым предусматривается превращение председателя ВР из спикера в центральную политическую фигуру с образованием «советской матрешки – вертикали советов». При этом Президент отметил, что идеологом этого законопроекта является А.МОРОЗ. По словам В.ЮЩЕНКО, в случае воплощения в жизнь этого законопроекта, ВР становится высшим органом государственной власти, концентрируя в своих руках законодательные, контрольные, исполнительные и частично судебные функции.

По убеждению главы государства, такие предложения означают узурпацию власти, дестабилизацию баланса полномочий разных ветвей власти, предусмотренного Конституцией.

В.ЮЩЕНКО убежден, что создание такой централизованной модели никоим образом не соответствует идеологии развития самоуправления и подъему авторитета местной власти.

Справка УНИАН. Инициатором проект закона “О внесении изменений в Конституцию Украины” (относительно усовершенствования механизма организации публичной власти) (№ 3725 от 26 июня 2007 года) является А.МОРОЗ.

Согласно объяснительной записке к законопроекту, он обусловлен необходимостью проведения следующего этапа конституционной реформы.

В частности, проектом уточняется распределение конституционных полномочий между ветвями власти с целью обеспечения баланса между ними, эффективного сотрудничества Президента Украины, парламента и Правительства, их взаимной ответственности за осуществление государственной политики, результаты их деятельности.

Так, председатели местных государственных администраций, в соответствии с новой редакцией статьи 118, назначаются на должность и освобождаются от должности Кабинетом министров, и председателями местных государственных администраций при осуществлении своих полномочий подотчетные и подконтрольные Кабмину.

В полномочия местных государственных администраций, в соответствии с новой редакцией статьи 119, будет входить обеспечение контроля за соблюдением Конституции и законов Украины, актами Президента Украины и Кабинета министров местными органами исполнительной власти, подчиненными центральным органам исполнительной власти, и органами местного самоуправления; координация деятельности местных органов исполнительной власти, подчиненных центральным органам исполнительной власти, то их взаимодействие с органами местного самоуправления; контроль за осуществлением органами местного самоуправления предоставленных им законом отдельных полномочий исполнительной власти; другие определенные законом полномочия.

Уточняются и расширяются полномочия органов местного самоуправления.

В частности, часть первая статьи 136 будет определять, что депутаты Верховной Рады Крыма будут избираться на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет. При этом депутаты Верховной Рады АРК и сельские, поселковые, городские председатели, которые избраны на очередных выборах в 2006 году, считаются избранными сроком на пять лет.

Территориальные общины на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования будут избирать сроком на пять лет соответственно сельского, поселкового и городского председателя, который возглавляет исполнительный орган совета и председательствует на его заседаниях (изменения к части второй статьи 141).

Соответственно этой же статьей исключается норма о том, что председатели районного и областного совета избираются соответствующим советом и возглавляют исполнительный аппарат совета.

Уточняется порядок финансирования местного самоуправления (изменения в статье 142): законом определяется минимальная доля от налогов и сборов, которые направляются на формирование доходов местных бюджетов. Расходы органов местного самоуправления, которые возникли в результате исполнения решений органов государственной власти, компенсируются государством.

При этом полномочия областных государственных администраций, связанные с подготовкой и исполнением областных бюджетов, осуществлением делегированных соответствующими областными советами полномочий, прекращаются не позднее, чем через два месяца со дня введения в действие этого закона.