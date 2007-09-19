Гриценко сказал категорическое “нет” инициативе Тимошенко

Отмена военного призыва с первого января будет иметь катастрофические для армии последствия. Об этом в эфире 5 канала заявил представитель первой пятерки блока “Наша Украина-народна Самооборона” Анатолий Гриценко. "Если мы прекратим призыв, то это будет означать развал армии", - отметил он. Об этом сообщает пресс-служба блока НУ-НС.

Он также отметил, что после выборов и формирования коалиции между Блоком “Наша Украина-Народная Самооборона” и БЮТ будут согласованы позиции между этими политическими силами по вопросу реформирования украинской армии.