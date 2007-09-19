Мартынюку рассказали, чем королева Дании отличается от Ющенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины V созыва Адам МАРТЫНЮК критикует Президента Виктора ЮЩЕНКО за открытую агитацию в интересах блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам А.МАРТЫНЮК сказал, что сожалеет по поводу того, что даже глава государства уже вынужден выступать в роли агитатора.

По мнению А.МАРТЫНЮКА, «Президент забыл о своих государственных функциях и начал принимать участие в митингах, как обычный член партии, и его должность используют для агитации за одну из политических сил».

А.МАРТЫНЮК отметил, что неделю назад во время встречи с делегацией датских парламентариев они спросили, правда ли, что В.ЮЩЕНКО отказывается от должности Президента Украины и баллотируется в парламент. «Я удивился и говорю – я вообще-то не против, лучше бы он был членом парламента, чем Президентом», - отметил А.МАРТЫНЮК.

По его словам, в свою очередь, он спросил парламентариев, почему они сделали такие выводы. Они рассказали, что по пути из аэропорта видели много рекламных щитов, на которых В.ЮЩЕНКО выступает «в роли агитатора какой-то политической силы». По его словам, на вопрос, возможно ли в их стране, чтобы королева агитировала за какую-то политическую силу на выборах, датчане удивленно ответили, что такого не может быть.