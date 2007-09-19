НУ-НС партийные списки уже не устраивают

Заместитель руководителя избирательного штаба блока "Наша Украина - Народная самооборона" Николай КАТЕРИНЧУК предлагает внести в проект новой Конституции Украины большинство норм Конституции Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Виннице.

"Мы предлагаем внести в проект новой Конституции нормы Конституции Европейского Союза, что приблизит нас к вступлению в ЕС", - заявил Н.КАТЕРИНЧУК.

При этом он выразил уверенность, что введение таких норм позволит гражданам получить действенный инструмент контроля за властью. "Ведь любая власть, не подконтрольная обществу, не является эффективной в решении проблем общества", - считает заместитель руководителя избирательного штаба блока НУ-НС.

Н.КАТЕРИНЧУК также отметил, что блок НУ-НС предлагает не только отменить депутатскую неприкосновенность и проводить выборы парламента раз в 3 года, но и изменить избирательную систему, вернувшись либо к мажоритарной системе, либо к смешанной системе с открытыми списками, "где сами избиратели будут решать, кому представлять их интересы в парламенте, а не руководство политических партий". "Пропорциональная система выборов себя не оправдала, и, я думаю, что она сделала большой шаг назад от демократического развития Украины", - отметил он.

Заместитель руководителя избирательного штаба НУ-НС также отметил, что его политическая сила предлагает полностью вернуться к мажоритарной системе выборов на местном уровне. "Действующая пропорциональная система с закрытыми списками привела к бесконтрольности местных советов, где большинство депутатов не связано интересами общины. Это негативно влияет на ощущение защищенности местных жителей и значительно ослабляет внимание власти к их интересам", - считает Н.КАТЕРИНЧУК.