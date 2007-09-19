Янукович сказал, что ему хочется дописать к лозунгу Ющенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что обществу уже надоели выборы, которые стали авантюрой, и "помаранчевые силы" их проиграют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в эфире телерадиокомпании "Вінниччина".

"Я думаю, что на этих выборах результат помаранчевих будет намного хуже, чем на прошлых выборах. Потому что люди во всех регионах разочаровались в них, а обществу уже надоели выборы", - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что Партия регионов пошла на выборы с целью отстаивать свою позицию и добиваться, чтобы в стране цариы закон. "Когда я читаю лозунги помаранчевих: "Закон должен быть один для всех", мне хочется дописать там: "В том числе и для нас", - отметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, на этих выборах уже зарегистрировано около 700 иностранных наблюдателей. Партии, принимающие участие в выборах, также задействуют весь свой актив для контроля за выборами. "И мне кажется, что если помаранчевая команда после этих выборов будет пытаться дестабилизировать ситуацию, они получат ответ от всего украинского народа. Я не вижу перспективы лжи и авантюрам, потому что именно их действия привели к авантюре с досрочными выборами, и перспектива у них одна – их проиграть, я в этом уверен", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.