Азаров хочет вызвать губернаторов на ковер

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ предлагает на ближайших заседаниях правительства заслушать отчеты председателей облгосадминистраций в связи с ростом цен на продукты питания в некоторых регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение Н.АЗАРОВ высказал сегодня на заседании правительства.

«Закон предоставил право губернаторам контролировать уровень ценовых надбавок и уровень рентабельности, то есть, по сути дела, контролировать ценовую ситуацию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он поручил аграрному блоку правительства изучить ситуацию, возникшую в некоторых регионах в связи с ростом цен, а при необходимости заслушать отчеты этих губернаторов на следующем заседании правительства.

«Почему в их районах, областях и городах наблюдается необоснованный рост цен на продукты питания? Почему должностные лица не обращаются в Кабинет министров и не просят, например, обеспечить поставки муки и мяса на рынке, почему не проводят продуктовые ярмарки? Почему, вместо того, чтобы заниматься своей работой, они выступают на митингах и обвиняют правительство в росте цен?», - поинтересовался он.

Н.АЗАРОВ считает, что в Украине наблюдается феномен факторов, способствующих росту цен. «Если во всем мире ценовая ситуация или инфляция определяется тремя основными факторами – монитарным, затратным и так называемым спекулятивным, то у нас в Украине еще добавляется фактор выборов, который, вопреки всем экономическим законам, вызывает всплеск цен», - пояснил он.

При этом Н.АЗАРОВ сообщил, что сейчас в Украине предложение мяса превышает уровень спроса. «Мы и произвели мяса больше, и импортировали больше, поэтому баланс такой, который не предполагает роста цен», - уточнил первый вице-премьер.

Кроме того, Н.АЗАРОВ поручил Министерству аграрной политики, Министерству экономики проанализировать рост цен на подсолнечное масло. «Этот вопрос нужно немедленно рассмотреть и внести предложение в Кабинет министров для принятия решения по ограничению вывоза, экспорта подсолнечного масла, введение квот, лицензирование. Мы произвели масла значительно больше, собрали урожай в несколько раз больше, чем в прошлом году. Так спрашивается, какие факторы и основания для роста цен на подсолнечное масло, кроме фактора выборов? У государства достаточно резервов и финансовых, и материальных, чтобы не допустить значительного роста цен на продукты питания», - подчеркнул он.