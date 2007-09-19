Завтра правительство представит проект бюджета-2008 в парламенте

Завтра правительство представит проект закона о государственном бюджете на 2008 год на заседании Верховной Рады V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил и. о. премьер-министра Николай АЗАРОВ.

Он обратился с просьбой ко всем членам Кабмина серьезно поработать с народными депутатами, фракциями, принять участие в заседании комитетов ВР с тем, чтобы бюджетный процесс, независимо от выборов, «шел нормально и укладывался в законодательно установленные сроки».

«Конечно, мы должны при рассмотрении на комитетах выдерживать общую линию Кабинета министров, выдерживать те пропорции и отстаивать позицию Кабмина, потому что бюджетный процесс, как правило, ведет всегда к увеличению расходов и практически никогда не ведет к увеличению доходов. Поэтому мы должны с вами вместе проводить согласованную линию», - отметил Н.АЗАРОВ.