Россия дала ответ на запрос по делу об отравлении Ющенко
Источник не стал раскрывать содержание ответа
Генеральная прокуратура РФ направила украинской стороне ответ на запрос по делу об отравлении президента Виктора Ющенко, сообщил РИА Новости источник в руководстве Генпрокуратуры.
"В строгом соответствии с действующим законодательством и международными договоренностями, российская прокуратура направила ответ на Украину", - сказал он.
Источник не стал раскрывать содержание ответа.
Ющенко на днях в интервью британской "Таймс" заявил, что российская сторона блокирует расследование дела о его отравлении диоксином. По словам президента Украины, только три лаборатории в мире производят диоксин той формулы, которым он был отравлен, две лаборатории предоставили образцы своего диоксина для экспертизы, а третья, российская - нет. Украинский президент также сказал, что Россия не отреагировала на обращение Украины по поводу содействия в этом деле.
Ющенко почувствовал резкое ухудшение здоровья в сентябре 2004 года во время президентской кампании. Он был госпитализирован в австрийскую клинику, где было установлено, что в его организме наличествует диоксин. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту отравления, пока не принесло результатов. Несмотря на это, Ющенко утверждает, что знает, кто причастен к его отравлению, но не называет этих лиц, чтобы не давить на следствие.