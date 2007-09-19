Россия дала ответ на запрос по делу об отравлении Ющенко

Генеральная прокуратура РФ направила украинской стороне ответ на запрос по делу об отравлении президента Виктора Ющенко, сообщил РИА Новости источник в руководстве Генпрокуратуры.

"В строгом соответствии с действующим законодательством и международными договоренностями, российская прокуратура направила ответ на Украину", - сказал он.

Источник не стал раскрывать содержание ответа.

Ющенко на днях в интервью британской "Таймс" заявил, что российская сторона блокирует расследование дела о его отравлении диоксином. По словам президента Украины, только три лаборатории в мире производят диоксин той формулы, которым он был отравлен, две лаборатории предоставили образцы своего диоксина для экспертизы, а третья, российская - нет. Украинский президент также сказал, что Россия не отреагировала на обращение Украины по поводу содействия в этом деле.

Ющенко почувствовал резкое ухудшение здоровья в сентябре 2004 года во время президентской кампании. Он был госпитализирован в австрийскую клинику, где было установлено, что в его организме наличествует диоксин. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту отравления, пока не принесло результатов. Несмотря на это, Ющенко утверждает, что знает, кто причастен к его отравлению, но не называет этих лиц, чтобы не давить на следствие.

РИА "Новости"