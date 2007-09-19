Тимошенко сравнила себя с дембелем

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО “очень рада, что осталось всего 10 дней до конца предвыборной агитации”. Об этом она сообщила во время встречи с журналистами, сообщает пресс-служба БЮТ.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО сравнила себя с солдатом, который готовится к демобилизации. “Он зачеркивает даты на календаре. Так и я зачеркиваю», - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов, чем она себя поддерживает и как выдерживает такой напряженный график, лидер БЮТ ответила, что это выдержать невозможно и посоветовала не браться за это дело, потому что оно «тяжелое и неблагодарное».

В то же время, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, единственное, что изменилось в ее стиле жизни, она сейчас “просто начала масштабно пить кофе”. “Я чувствую, что это немножечко помогает, потому что перегрузка действительно очень высокая», - сказала лидер БЮТ.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в день у нее по 2-3 огромных митинга, каждый из которых приносит свои яркие впечатления.

По словам лидера БЮТ, практически в каждом городе ей дарят картофель в форме сердца, что уже стало традицией. «Я думаю, что то, что по всей стране вырастает картофель в виде сердца - это добрый знак, и природа нас тоже поддерживает», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.