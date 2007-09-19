Ющенко назначил еще одного зама Балоги

Указ - на официальном сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Андрея КИСЛИНСКОГО заместителем главы Секретариата Президента Украины. Другим своим указом глава государства освободил А.КИСЛИНСКОГО от должности своего советника. Указы размещены на официальном сайте Президента Украины. Справка УНИАН. 32-летний А.КИСЛИНСКИЙ был назначен советником Президента в феврале в 2007 г. По специальности - историк.

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