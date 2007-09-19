Гриценко говорит, что раскладушка Тимошенко ему не снится

Министр обороны, 4 номер избирательного списка блока "Наша Украина - Народная самооборона" Анатолий Гриценко считает, что инициативы Блока Юлии Тимошенко по армии объясняются опасением лидера блока Юлии Тимошенко, что после выборов 30 сентября Гриценко могут выдвинуть на пост премьера.

"Я знаю, что в штабе Юлии Тимошенко существует убеждение, что ее конкурентом на пост премьер-министра является Гриценко. Я хочу успокоить, я не мечтаю об этой должности, и ночью мне не сниться Кабинет премьера вместе с ее раскладушкой", - сказал он в эфире 5 канала во вторник вечером.

"Меня устраивает нынешняя должность, нынешняя работа, хватало бы только времени, чтобы спать", - добавил министр, цитируемый "Интерфакс-Украина".

Глава Минобороны отметил, что до начала избирательной кампании у БЮТ не было идей относительно реформирования армии.

"Если до начала избирательной кампании не было идеи относительно армии, а потом они появились перед 1 сентября, то нужно искать, какая в этом причина", - сказал он.

Гриценко в очередной раз подчеркнул, что не поддерживает идею отмены призыва на срочную службу в армию.

Он отметил, что после выборов и формирования коалиции между "НУ - НС" и БЮТ будут согласованы позиции между этими политическими силами по реформированию украинской армии.

Как известно, БЮТ в ходе предвыборной кампании обнародовал ряд инициатив по реформированию армии, в частности, по отмене призыва на срочную службу с 1 января 2008 года.

Украинская правда