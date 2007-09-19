Лавринович: новый парламент может «обезлюдеть» на 2/3

Опасность обжалования результатов выборов в судах существует, поскольку существует опасность искажения выбора граждан. Всем понятно: для того, чтобы увеличить свое представительство в парламенте, могут предприниматься попытки признать недействительными выборы на больших избирательных участках, где однозначно сформированы симпатии электората. Закон предусматривает такую возможность. Об этом ЗИКусообщил министр юстиции Александр Лавринович.

По его мнению, партии могут сознательно допускать нарушения для того, чтобы потом обратиться в суд и признать выборы на участках недействительными: «Если эта технология будет применена, то она может иметь своим последствием намного большую беду, чем есть сегодня. Тогда может быть поставлен вопрос о том, будет ли вообще в Украине парламент».

По его словам, избранный способ проведения выборов а также основание для их проведения свидетельствует о том, что могут возникнуть обстоятельства, когда две трети избранных депутатов не будет зарегистрировано: «Они не принесут присягу, не захотят регистрироваться. Это уже не зависит от цвета, от названия. То есть то, что сейчас сделано этим безобразным способом, поставило под угрозу парламентаризм в целом. Парламент будет существовать только тогда, если выборы будут честными и не будет коррекции их результатов».