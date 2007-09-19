Тимошенко: Янукович задумал большую ”аферу”

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявляет, что в Украине началась широкомасштабная афера по слиянию всех активов топливно-энергетического комплекса в один концерн.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Чернигове во вторник, сообщает пресс-служба БЮТ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кабинет министров планирует объединить государственные активы угольной и энергетической отрасли в новую единую структуру – "Украинский топливно-энергетический концерн".

"Вследствие разных балансов, функций и последствий деятельности в топливно-энергетическом комплексе такого монолита будем иметь нестабильную систему жизни и существования", - сказал Тимошенко.

Она также заявила, что уже есть потенциальный хозяин этого концерна.

"До банкротства начинают доводить слитую в одну мощную компанию систему топливно-энергетической жизни страны. Потом все это будет так, как и с "Днепрэнерго", - подчеркнула она.

По словам Тимошенко, Никопольский ферросплавный завод, который был Верховным Судом возвращен государству, сейчас снова находится у Пинчука и его совладельцев.

"Готовится мощная эмиссия, которая доведет государственный пакет до 10%, и уже ничего невозможно будет сделать", - сказал лидер БЮТ, добавив, что сегодня выставлены на продажу и находят своих хозяев многие госпредприятия.

Тимошенко также возмутилась новым ростом стоимости жилищно-коммунальных услуг и намерениями "Укрзализныци" поднять стоимость пассажирских перевозок в 2-2,5 раза.

Она отметила, что эти новости неутешительны для нового правительства.

"Я думаю, что 15 дней, которые остались до выборов, могут превратиться для страны в полную вакханалию относительно распределения ресурсов и финансовых потоков", - сказала Тимошенко.

"Новое правительство будет иметь огромные проблемы по возвращению всего этого хотя бы на то состояние, которое было в начале 2007 года", - подытожила лидер БЮТ.

Украинская правда