Ночью на Майдане помаранчевые и бело-голубые сошлись на кулачки

Сегодня около полночи в Киеве на Майдане Незалежности произошел инцидент между сторонниками помаранчевых и бело-голубых сил. Как сообщает “5 канал”, по предварительной версии, он возник после того, как сторонники помаранчевых начали устанавливать на главной площади страны сцену. Помешать им в этом якобы пытались сторонники бело-голубых, в результате чего и произошел инцидент.

Представитель блока “Наша Украина – Народная самооборона” Игорь ЖДАНОВ по телефону сообщил "5 каналу" подробности произошедшего.

По его словам, в соответствии с поданными НУ-НС заявками в Киевгорадминистрацию на проведение предвыборных встреч с гражданами на Майдане Незалежности начался монтаж сцены. После того, как была установлена первая конструкция, сюда прибыли активисты Партии регионов и начали устанавливать прямо посреди конструкций свои палатки, сообщил И.ЖДАНОВ, отметив, что “пострадавших, конечно, не было”.

“Была определенная «толкотня». Но мы провели переговоры и договорились о "нулевом варианте": мы убираем сцену, соответственно убираются палатки Партии регионов, и завтра с участием Блока Юлии Тимошенко проводятся переговоры об использовании Майдана в пределах предвыборной агитации”, - добавил представитель блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

На вопрос журналиста “5 канала”, почему был избран именно "нулевой вариант", И.ЖДАНОВ отметил, что, по его мнению, “дальше могло дойти до какого-то физического столкновения, поскольку эти молодчики представлялись активистами Партии регионов, достаточно агрессивно себя вели, разбрасывали наше оборудование. Соответственно, мы пытались защищаться - это могло привести к определенному физическому столкновению, поэтому был принят такой компромиссный вариант”.

При этом он выразил надежду, что такой инцидент вряд ли повторится, “поскольку завтра (19 сентября) состоятся определенные переговоры - кто, когда, где будет ставить сцены, когда проводить акции, и так далее”.