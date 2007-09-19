Ющенко проведет совещание с председателями местных госадминистраций

Сегодня в 10 часов под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется совещание с председателями местных государственных администраций.

Как сообщает пресс-служба главы государства, совещание под названием «Сильная и ответственная местная власть – крепкое государство» пройдет в актовом зале Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ул. Мельникова, 36/1).

После завершения совещания, ориентировочно в 12.30, начнется общение Главы государства с представителями отечественных региональных и центральных, а также зарубежных средств массовой информации, которое продлится до 13.00.