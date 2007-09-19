Голосование на дому: ЦИК согласился верить на слово

Вчера Центральная избирательная комиссия утвердила форму заявления избирателей, временно утративших способность передвигаться, обеспечив им возможность голосования по месту пребывания. Теперь, в случае если избиратель не сможет прийти на участок по состоянию здоровья, ему достаточно будет указать в соответствующем заявлении данные медицинской справки или больничного листа. Копии документов в подтверждение невозможности самостоятельно передвигаться к заявлению прилагать не надо, сообщает Коммерсант-Украина.

По словам Жанны Усенко-Черной, предложения "оппозиционной части" ЦИКа сводились к тому, чтобы сделать процесс голосования на дому более формализированным. "Мы предлагаем, чтобы избиратели, временно и неожиданно утратившие способность передвигаться, указали в своем заявлении номер медицинской справки или больничного листа. Если человек потерял возможность передвигаться из-за возраста, то в заявлении должен быть указан номер пенсионного удостоверения. Копии документов предоставлять не нужно",– объяснила госпожа Усенко-Черная.

Если человек утратил способность передвигаться вследствие инвалидности, в заявлении должны быть указаны группа инвалидности, номер соответствующего свидетельства, а также кем и когда оно было выдано. Если же он внезапно заболел – данные медицинской справки или больничного листа. "Заявление подается в участковую избирательную комиссию как почтой, так и с помощью третьих лиц не позднее 20.00 28 сентября",– уточнил Андрей Магера.