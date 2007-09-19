Суд признал, что Цушко агитировал за СПУ, используя служебные полномочия

Окружной административный суд Киева признал, что министр внутренних дел, кандидат в народные депутаты от СПУ Василий ЦУШКО в видеоролике этой политической силы осуществлял предвыборную агитацию, используя свои служебные полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня вынесла коллегия судей Окружного административного суда Киева.

Как говорится в постановлении суда, 11 сентября на телеканале "ІСТV" и «Интер» был показан предвыборный агитационный ролик СПУ, в котором кандидат в народные депутаты от этой политической силы В.ЦУШКО был снят на фоне МВД, а также в своей агитационной речи использовал информацию, которая касается результатов работы МВД за время его руководства этим ведомством.

Кроме того, отмечается в постановлении суда, в видеоролике содержится логотип СПУ, однако отсутствовала информация, что выступающее лицо является кандидатом в народные депутаты от этой политической силы, а поэтому, поскольку общеизвестно, что В.ЦУШКО является главой МВД, в обществе могло сформироваться мнение, что информация, звучащая с телеэкрана, принадлежит именно министру МВД, а не кандидату в народные депутаты от СПУ В.ЦУШКО.

Кроме того, своим постановлением суд обязал В.ЦУШКО в дальнейшем воздержаться в предвыборной агитации от использования символики МВД или информации, которая касается деятельности этого ведомства.

Также, как отмечается в судебном постановлении, оно может быть обжаловано до 30 сентября в Высшем административном суде Украины.

В то же время до момента провозглашения этого решения во время дебатов истец (блок «Наша Украина - Наша самооборона») просил суд удовлетворить их исковые требования в полном объеме, в частности, признать противоправными действия кандидата в депутаты В.ЦУШКО относительно политической агитации, признать противоправными действия должностного лица В.ЦУШКО, министра внутренних дел, относительно политической агитации, и обязать его в дальнейшем воздержаться от агитации, используя свои должностные полномочия.

В свою очередь, представитель В.ЦУШКО в суде Мария КВИЦИНСКАЯ просила суд признать исковые требования необоснованными и бездоказательными. Так, в частности, в своей речи она отметила, что между телеканалами, демонстрировавшими указанный видеоролик, существовала договоренность, которая осуществлялась на основании соглашения с СПУ.

В то же время она подчеркнула, что истцами в судебном заседании не было доказано, что именно В.ЦУШКО является заказчиком этого агитационного ролика.

Более того, отметила она, «я утверждаю от имени своего доверителя, что он согласия на демонстрацию своего изображения не давал».