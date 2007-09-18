Янукович о сахаре, ВТО и Винницкой области

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает ввести государственную программу поддержки сахарной отрасли и защитить ее при вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович заявил в эфире телерадиокомпании "Винниччина".

"Мы будем делать все, чтобы она (госпрограмма – УНИАН) была учтена при подписании соглашения о вступлении Украины в ВТО, и для создания надлежащих условий развития сахарной отрасли", - отметил премьер.

По мнению В.Януковича, сахарная программа - одна из главных программ, которую нужно развивать в Винницкой области.

"Государственная политика, регулирующая отношения в сахарной отрасли и импорт сахара, должна учитывать, прежде всего, интересы отечественного производителя", - сказал он.