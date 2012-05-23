Бубка поможет лондонской полиции расследовать скандал с Геращенко

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после того, как расследование ВВС показало, что он предлагал продать билеты на летнюю Олимпиаду в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщил находящийся в Квебеке президент украинского НОК и член МОК Сергей Бубка, он позвонил В.Геращенко в Киев и уведомил его о том, что тот отстранен от должности на время проверки информации, содержащейся в репортаже редакции лондонских новостей ВВС.

С.Бубка добавил, что срочно вылетает в Киев, где займется созданием независимой комиссии для проверки деятельности В.Геращенко, который является генсеком Национального олимпийского комитета Украины с 1997 года.

Редакция лондонских новостей ВВС проводила расследование, в ходе которого выяснилось, что некоторые официальные агенты по продаже олимпийских билетов нарушали правила, призванные противодействовать их проникновению на черный рынок.

Получив сведения о том, что представители Национального олимпийского комитета Украины, возможно, не прочь продать билеты, репортеры ВВС, выдававшие себя за неофициальных торговцев билетами из Великобритании, связались с генеральным секретарем НОК Украины.

В.Геращенко сообщил репортеру ВВС, который представился британским билетным спекулянтом, что сможет продать до 100 билетов за наличные.

Действующий в Великобритании закон о лондонских Олимпийских и Паралимпийских играх причисляет продажу билетов Олимпиады-2012 на черном рынке к уголовным преступлениям. За подобные действия установлено наказание в виде штрафа до 20 тыс фунтов.

В понедельник в ответ на вопрос ВВС, почему он был готов нарушить олимпийские правила и британские законы, В.Геращенко заявил, что "никогда не планировал продавать билеты в Великобритании".

Он также сказал, что "вел дипломатичный разговор, чтобы удовлетворить навязчивый интерес торговца билетами".

С.Бубка уведомил о начале проверки деятельности В.Геращенко Международный олимпийский комитет, а также заверил главу оргкомитета Олимпиады-2012 в Лондоне Себастьяна Коэ в том, что Украина будет сотрудничать с любым расследованием, которое могут начать правоохранительные органы Британии.

В свою очередь, лорд С.Коэ заявил, что оргкомитет Лондона-2012 намерен попросить ВВС предоставить имеющиеся в распоряжении корпорации данные, относящиеся к этому делу.

"Я отношусь к подобным вещам крайне серьезно, - сказал С Коэ. - Меня радует та скорость, с которой отреагировал на это дело Сергей. Для нас жизненно важно оградить процесс распределения билетов от возможных злоупотреблений".

Лондонская полиция также обратилась к ВВС с просьбой предоставить все материалы, на которых базировался репортаж о В.Геращенко.