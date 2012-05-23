Бубка поможет лондонской полиции расследовать скандал с Геращенко
Сергей Бубка заверил главу оргкомитета Олимпиады-2012 в Лондоне в том, что Украина будет сотрудничать с любым расследованием, которое могут начать правоохранительные органы Великобритании.
Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после того, как расследование ВВС показало, что он предлагал продать билеты на летнюю Олимпиаду в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов.
Об этом сообщает ВВС.
Как сообщил находящийся в Квебеке президент украинского НОК и член МОК Сергей Бубка, он позвонил В.Геращенко в Киев и уведомил его о том, что тот отстранен от должности на время проверки информации, содержащейся в репортаже редакции лондонских новостей ВВС.
С.Бубка добавил, что срочно вылетает в Киев, где займется созданием независимой комиссии для проверки деятельности В.Геращенко, который является генсеком Национального олимпийского комитета Украины с 1997 года.
Редакция лондонских новостей ВВС проводила расследование, в ходе которого выяснилось, что некоторые официальные агенты по продаже олимпийских билетов нарушали правила, призванные противодействовать их проникновению на черный рынок.
Получив сведения о том, что представители Национального олимпийского комитета Украины, возможно, не прочь продать билеты, репортеры ВВС, выдававшие себя за неофициальных торговцев билетами из Великобритании, связались с генеральным секретарем НОК Украины.
В.Геращенко сообщил репортеру ВВС, который представился британским билетным спекулянтом, что сможет продать до 100 билетов за наличные.
Действующий в Великобритании закон о лондонских Олимпийских и Паралимпийских играх причисляет продажу билетов Олимпиады-2012 на черном рынке к уголовным преступлениям. За подобные действия установлено наказание в виде штрафа до 20 тыс фунтов.
В понедельник в ответ на вопрос ВВС, почему он был готов нарушить олимпийские правила и британские законы, В.Геращенко заявил, что "никогда не планировал продавать билеты в Великобритании".
Он также сказал, что "вел дипломатичный разговор, чтобы удовлетворить навязчивый интерес торговца билетами".
С.Бубка уведомил о начале проверки деятельности В.Геращенко Международный олимпийский комитет, а также заверил главу оргкомитета Олимпиады-2012 в Лондоне Себастьяна Коэ в том, что Украина будет сотрудничать с любым расследованием, которое могут начать правоохранительные органы Британии.
В свою очередь, лорд С.Коэ заявил, что оргкомитет Лондона-2012 намерен попросить ВВС предоставить имеющиеся в распоряжении корпорации данные, относящиеся к этому делу.
"Я отношусь к подобным вещам крайне серьезно, - сказал С Коэ. - Меня радует та скорость, с которой отреагировал на это дело Сергей. Для нас жизненно важно оградить процесс распределения билетов от возможных злоупотреблений".
Лондонская полиция также обратилась к ВВС с просьбой предоставить все материалы, на которых базировался репортаж о В.Геращенко.