Президент должен передать дело о приватизации Днепрэнерго в КС
20:06, 18 сентября 2007Политика
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Из интервью Тимошенко "Украинской правде"
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом должен приостановить постановление правительства о порядке приватизации “Днепроэнерго”.
Об этом она сказала в интервью “Украинской правде”.
“Я считаю, что Президент должен своим указом приостановить постановление правительства о таком абсолютно ненормальном порядке приватизации "Днепроэнерго", и передать постановление в Конституционный суд”, - сказала она.
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