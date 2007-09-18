Президент должен передать дело о приватизации Днепрэнерго в КС

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом должен приостановить постановление правительства о порядке приватизации “Днепроэнерго”.

Об этом она сказала в интервью “Украинской правде”.

“Я считаю, что Президент должен своим указом приостановить постановление правительства о таком абсолютно ненормальном порядке приватизации "Днепроэнерго", и передать постановление в Конституционный суд”, - сказала она.