Референдум за отсоединение АРК от Украины приведет к гражданской войне?

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает, что проведение референдума за отсоединение Крыма от Украины может привести к гражданской войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.САРАТОВ заявил, отвечая вопрос во время веб-конференции.

Так, на вопрос, какое его отношение к проведению референдума за отсоединение АРК от Украины и почему автономия существует только на документах, А.САРАТОВ ответил: «Проведение референдума за отсоединение Крыму от Украины - сегодня гражданская война». По мнению В.САРАТОВА, «в данном вопросе время все расставит на свои места». Председатель горсовета также считает, что «сегодня России значительно более важно иметь дружескую Украину, чем конфликты в Украине».

Кроме того, отвечая на один из вопросов, В.САРАТОВ напомнил, что «Украина образовалась в результате проведения референдума в декабре 1991 года, на котором 59% севастопольцев проголосовали за независимость. После этого мы все стали гражданами Украины. Беря на себя звание гражданина, мы берем обязательство относительно поведения с этим государством».